Coreia do Norte corta linhas de comunicação com a Coreia do Sul

EFE/EPA/KCNA A Coreia do Norte cortou as linhas de comunicação com a Coreia do Sul



A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira (9) a decisão de cortar as linhas de comunicação com a Coreia do Sul. A ação é uma aparente resposta ao envio de panfletos ao país por parte de ativistas opositores do regime de Kim Jong-un.

Segundo o anúncio, divulgado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, a interrupção das comunicações será feita a partir do meio-dia local (meia-noite de Brasília).

Esta medida “é o primeiro passo na determinação de cortar completamente todo o contato com a Coreia do Sul e se livrar de coisas desnecessárias”, segundo a agência estatal.

O regime de Kim Jong-un já havia previsto na semana passada medidas de retaliação devido ao lançamento de balões com 500 mil panfletos de propaganda feita por ativistas sul-coreanos.

Para Pyongyang, as “desagradáveis desculpas” do governo da Coreia do Sul amparando-se no pretexto da liberdade de expressão não se aplicam à Coreia do Norte.

A lei sul-coreana de liberdade de expressão não proíbe balões com propaganda contra o regime norte-coreano. Mesmo assim, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul pediu aos ativistas para que suspendessem os envios, alegando que eles representam um risco para a segurança dos sul-coreanos que vivem perto da fronteira.

O anúncio norte-coreano afirma que essa dinâmica está levando as relações entre as duas Coreias “a uma catástrofe” e que o país vê como “sinais de hostilidade” a ação sul-coreana.

*Com EFE