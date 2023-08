Coreia do Norte confirma que mantém soldado americano preso

Divulgação via Reuters Soldado Travis King, de 23 anos, já havia sido preso na Coreia do Sul por suposto envolvimento em brigas



A Coreia do Norte confirmou ao Comando das Nações Unidas que mantém sob custódia o soldado dos Estados Unidos Travis King, de 23 anos. Ele foi preso no último dia 18 de julho ao atravessar ilegalmente a fronteira da Coreia do Sul com o país enquanto fazia uma visita turística à Zona Desmilitarizada. Travis servia ao Exército norte-americano na Coreia do Sul e estava “sob observação militar” após deixar a prisão em Seul, onde ficou durante dois meses por suposto envolvimento em brigas, segundo a imprensa internacional. Testemunhas disseram à BBC que o soldado foi escoltado ao aeroporto para pegar um voo de volta aos EUA, mas foi visto fugindo da área de embarque. Outro estrangeiro que participava do mesmo tour na Zona Desmilitarizada disse que Travis deu gargalhadas e correu para o lado norte-coreano antes de ser preso.

* Com informações de agências internacionais