Coreia do Norte culpa Estados Unidos por crise na Ucrânia e defende Rússia

Em primeira reação oficial de Pyongyang à invasão, o texto, assinado nominalmente por um funcionário de baixo perfil, diz que ‘a causa da crise ucraniana também está na arbitrariedade dos EUA’

Anatolii Stepanov / AFP Fumaça saindo de tanque russo destruído pelas forças ucranianas nos arredores de Luhansk



Em primeira reação oficial de Pyongyang à invasão da Ucrânia, iniciada na última quinta-feira, 24, a Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de serem a verdadeira causa da crise ucraniana e defendeu a Rússia. Manifestando-se na direção contrária aos países que condenaram a decisão russa, a Coreia do Norte responsabilizou os Estados Unidos pelo conflito em uma nota publicada no site de seu Ministério das Relações Exteriores. Washington buscou “a supremacia militar sem considerar a legítima demanda russa por sua segurança”, afirma o comentário atribuído a Ri Ji-song, pesquisador da Sociedade de Estudos Políticos Internacionais do Norte.

“A causa da crise ucraniana também está na arbitrariedade dos Estados Unidos”, ressalta o texto publicado neste sábado, 26, na página oficial online da Chancelaria norte-coreana. Ri Ji-song criticou Washington por manter “dois pesos e duas medidas”, ao se envolver nos assuntos internos de outros países em nome da “paz e estabilidade”, enquanto “denuncia, sem motivo, as medidas defensivas tomadas por outros países para sua segurança nacional”. “Acabaram os dias em que os Estados Unidos reinavam supremos”, acrescenta o texto. Trata-se da reação de um funcionário de baixo perfil, motivo pelo qual a nota foi publicada com seu nome particular, explicou Park Won-gon, professor de Estudos Norte-Coreanos da Ewha Womans University.

“A conclusão é que tudo é culpa dos Estados Unidos. O ponto principal é que você vai sofrer se não tiver poder”, disse ele à AFP. Além da China, a Rússia é um dos poucos aliados internacionais da Coreia do Norte e, no passado, forneceu assistência a Pyongyang. Moscou tentou evitar pressões contra a Coreia do Norte, chegando a pedir alívio das sanções internacionais contra o país por razões humanitárias. Principal aliada da Coreia do Norte, a China também culpou os Estados Unidos e seus aliados ocidentais por “exagerarem” a crise ucraniana.

*Com informações da AFP