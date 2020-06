Coreia do Norte confirma explosão do escritório de ligação com a Coreia do Sul

EFE/EPA/KOREA POOL/CHO SUNG-WOO A Coreia do Norte destruiu o escritório de integração com a Coreia do Sul nesta terça-feira (16)



A Coreia do Norte confirmou nesta terça-feira (16) a destruição do escritório de ligação intercoreano como parte da decisão de “cortar todas as linhas de comunicação” com a Coreia do Sul.

A confirmação foi feita pela agência oficial norte-coreana poucas horas após a explosão do escritório ter sido comunicada por Seul. A ação aconteceu às 14h49 (horário local, 2h49 de Brasília), na zona industrial de Kaesong, cidade no sul da Coreia do Norte, perto da fronteira com a vizinha.

“O escritório conjunto entre o Norte e o Sul foi completamente destruído hoje”, diz o texto da agência. “Já interrompemos todas as linhas de comunicação entre as duas partes coreanas”, acrescenta a informação.

De acordo com a agência norte-coreana, a decisão do regime de Pyongyang está em conformidade com a posição de “pessoas raivosas” e com a intenção de “pagar um preço alto por seus crimes”, em aparente alusão ao Sul.

O texto não cita expressamente a razão, mas a destruição desse escritório central ocorre em meio à crescente tensão entre Seul e Pyongyang pelo envio de balões com propaganda de ativistas contra o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

*Com EFE