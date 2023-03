Coreia do Norte dispara míssil balístico, diz Coreia do Sul

Lançamento ocorre dias depois de Seul e Washington terem concluído seus maiores exercícios militares conjuntos

KCNA via REUTERS Míssil balístico disparado, no ano passado, pela Coreia do Norte durante teste



A Coreia do Norte disparou, na noite deste domingo, 26, ao menos um míssil balístico na direção do Mar do Japão. A informação é do estado-maior conjunto de Seul, capital da Coreia do Sul. O ministério da Defesa japonês também comunicou que “um suposto míssil balístico foi disparado” e sua guarda costeira disse acreditar que havia caído. O lançamento ocorre dias depois de Seul e Washington terem concluído, na quinta-feira, 23, seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos. Pyongyang, capital da Coreia do Norte, considera que estas manobras da Coreia do Sul e dos Estados Unidos são um ensaio de invasão e declarou, na sexta-feira, 24, que os exercícios recentes, denominados Escudo de Liberdade, foram um treinamento para “ocupar” o país. Pyongyang realizou exercícios militares próprios, incluindo o segundo lançamento do ano de um míssil balístico intercontinental e o teste de um drone submarino de ataque nuclear. A imprensa estatal norte-coreana reportou na sexta-feira que o teste com o “drone submarino de ataque nuclear”, supervisionado pessoalmente pelo líder Kim Jong Un, foi realizado para “alertar o inimigo de uma verdadeira crise nuclear”. A missão do drone é “se infiltrar sigilosamente em águas operacionais e provocar um tsunami radioativo de grande escala (…) para destruir frotas ofensivas e portos operacionais importantes do inimigo”, reportou a agência de notícias oficial KCNA.

* Com informações da AFP.