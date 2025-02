Coreia do Norte e Rússia firmam acordo para aprofundar relação e fortalecer a colaboração

Encontro entre representante do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e o secretário-geral do partido Rússia Unida resultou na assinatura de um acordo de parceria até 2027

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN Presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un chegam para um concerto de gala em Pyongyang, Coreia do Norte



Um representante do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte se encontrou com o secretário-geral do partido Rússia Unida em Moscou, onde foi firmado um protocolo visando o fortalecimento da colaboração entre as duas legendas. Ri Hi-yong, integrante do Comitê Central do partido norte-coreano, e Vladimir Yakushev discutiram estratégias para aumentar os intercâmbios e parcerias entre os partidos. O encontro resultou na assinatura de um acordo que estabelece diretrizes para a ampliação da cooperação em diversas áreas até 2027. Desde a formalização de um tratado de defesa mútua no ano anterior, as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia têm se intensificado, abrangendo setores como defesa, economia e esportes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em um movimento significativo, em outubro de 2024, a Coreia do Norte enviou aproximadamente 12 mil soldados para apoiar a Rússia no conflito com a Ucrânia. Esses militares foram preparados em bases russas e equipados com armamentos de origem russa. Além disso, desde agosto de 2023, Pyongyang tem fornecido à Rússia mais de 13 mil contêineres de munições e armamentos. As autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul levantaram acusações contra a Coreia do Norte, alegando que o país estaria fornecendo armamentos à Rússia. No entanto, tanto Moscou quanto Pyongyang refutam essas alegações, mantendo que a cooperação entre os dois países é legítima e benéfica para suas respectivas segurança e interesses estratégicos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA