Ditador Kim Jong-un esteve presente no local do lançamento do Hwasong-18 e acompanhou de perto a operação

STR/KCNA VIA KNS/AFP Kim Jong Un (esq.) e sua filha (centro) assistem ao lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental em localização não revelada na Coreia do Norte; data da foto também não foi especificada pela Agência Central de Notícias Coreana (KCNA)



A Coreia do Norte exibiu nesta terça-feira, 19, imagens do lançamento do seu mais recente míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-18. O teste foi realizado com o objetivo de avaliar a prontidão de combate das forças nucleares do país, em resposta à crescente hostilidade dos Estados Unidos. O ditador Kim Jong-un esteve presente no local do lançamento e acompanhou de perto o sucesso da operação, que atingiu com precisão o alvo designado, uma área vazia no oceano. A mídia estatal norte-coreana divulgou as imagens do lançamento, destacando a eficácia do míssil Hwasong-18. Segundo as informações, o teste foi realizado com sucesso e demonstrou a capacidade do país em desenvolver e lançar mísseis balísticos intercontinentais. No entanto, a ação foi duramente condenada pela Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, que consideram o lançamento uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

A Coreia do Norte tem enfrentado uma crescente pressão internacional devido ao seu programa nuclear e aos testes de mísseis balísticos. O país tem buscado desenvolver armas nucleares capazes de atingir o território dos Estados Unidos, o que tem gerado preocupação e tensão na região. O lançamento do míssil Hwasong-18 é mais um episódio nessa escalada de tensões, levando os países vizinhos e a comunidade internacional a reforçarem suas condenações e a adotarem medidas para conter as ambições nucleares da Coreia do Norte. Diante das condenações e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, a Coreia do Norte se mantém firme em seu posicionamento e continua a desenvolver seu programa nuclear e de mísseis balísticos. O país alega que essas ações são necessárias para garantir sua segurança diante da hostilidade dos Estados Unidos e de outros países. Enquanto isso, a comunidade internacional busca encontrar uma solução diplomática para a crise, porém, as perspectivas de um acordo parecem cada vez mais distantes.

Assista ao lançamento do Hwasong-18