Coreia do Norte lança mísseis ao mar após EUA enviarem submarino nuclear à Coreia do Sul

Lançamento norte-coreano ocorre após o Conselho de Consulta Nuclear entre Seul e Washington se reunir pela primeira vez na capital sul-coreana

KCNA via REUTERS Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão



A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira, 19, dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão em aparente resposta à chegada à Coreia do Sul de um submarino dos Estados Unidos carregado com armas atômicas e à realização da primeira reunião do chamado Conselho de Consulta Nuclear (NCG) entre Seul e Washington. O Exército sul-coreano detectou os dois mísseis lançados “no mar do Leste (nome dado ao mar do Japão nas duas Coreias) a partir da região de Sunan (perto de Pyongyang) entre 3h30 e 3h46 desta quarta”, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) em comunicado. “Os mísseis balísticos da Coreia do Norte aterrissaram no mar do Leste depois de voarem cerca de 550 quilômetros cada, e as especificações detalhadas desses mísseis estão sendo minuciosamente avaliadas pelas autoridades de inteligência da República da Coreia (nome oficial da Coreia do Sul) e dos EUA”, acrescenta o texto. O lançamento norte-coreano ocorreu poucas horas depois de o NCG realizar sua primeira reunião na capital sul-coreana. Após esse encontro, o coordenador para a região Indo-Pacífico do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Kurt Campbell, anunciou a chegada a Busan (350 quilômetros a sudeste de Seul) do USS Kentucky, um submarino de propulsão nuclear com capacidade para portar mísseis balísticos atômicos (SSBN) – é o primeiro desse tipo a ir à Coreia do Sul em cerca de 40 anos.

Tanto a criação do NCG quanto o envio do submarino foram pactuados em abril com a assinatura da Declaração de Washington pelos presidentes de EUA e da Coreia do Sul, Joe Biden e Yoon Suk-yeol. No documento, os EUA se comprometeram a fortalecer a chamada “dissuasão estendida”, por meio da qual protegem seu aliado e buscam desencorajar Pyongyang a buscar o desenvolvimento de armas de destruição em massa. O NCG é um mecanismo bilateral para coordenar as respostas dos EUA a possíveis ataques norte-coreanos, incluindo a opção nuclear. No início da semana passada, o Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Norte condenou o plano dos EUA de enviar o SSBN para a Coreia do Sul. Pouco depois, Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, acusou os EUA de realizar ataques aéreos e, em 12 de julho, o regime lançou seu mais sofisticado míssil balístico intercontinental (ICBM), o Hwasong-18, pela segunda vez. O lançamento desta vez também ocorreu depois que um soldado americano, durante uma visita turística, cruzou a fronteira sul-coreana com a Coreia do Norte, onde está atualmente detido.

*Com informações da EFE.