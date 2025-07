Coreia do Norte oferece total apoio à Rússia na guerra da Ucrânia

O líder norte-coreano, Kim Jong-un forneceu armas e milhares de tropas para apoiar a ofensiva russa, particularmente na região de Kursk, para expulsar as forças ucranianas

RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/AFP Kim e Lavrov se encontraram no sábado em 'uma atmosfera de confiança e camaradagem calorosa'



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, ofereceu a Moscou seu total apoio na guerra na Ucrânia durante seu encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, informou a agência de notícias estatal KCNA neste domingo (13). A visita oficial de Lavrov é a mais recente de uma série de reuniões de alto nível com autoridades moscovitas de alto escalão, refletindo o aprofundamento das relações bilaterais em meio à invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte forneceu armas e milhares de tropas para apoiar a ofensiva russa, particularmente na região de Kursk, para expulsar as forças ucranianas.

Kim e Lavrov se encontraram no sábado em “uma atmosfera de confiança e camaradagem calorosa”, informou a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA. Lavrov postou um vídeo no Telegram no qual é visto abraçando Kim. O encontro ocorreu em Wonsan, uma cidade na costa leste do país, onde um enorme complexo turístico acaba de ser inaugurado, especificamente voltado para atrair visitantes russos.

Lavrov disse que este projeto patrocinado por Kim era “uma boa atração turística”. “Esperamos que seja popular não apenas entre os cidadãos locais, mas também entre os russos”, afirmou.

Kim disse a Lavrov que a Coreia do Norte está “pronta para apoiar e encorajar incondicionalmente todas as medidas tomadas pela liderança russa para abordar as causas profundas da crise ucraniana”, informou a KCNA. O líder norte-coreano também expressou sua “firme convicção de que o exército e o povo russos certamente alcançarão a vitória, cumprindo a causa sagrada da dignidade e dos interesses essenciais do país”.

Os dois também discutiram “questões importantes para implementar fielmente os acordos alcançados nas históricas negociações da cúpula RPDC-Rússia em junho de 2024”, disse a KCNA, usando a sigla para o nome oficial da Coreia do Norte. Nos últimos anos, os dois países fortaleceram sua cooperação militar. Eles assinaram um acordo de defesa mútua durante a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte no ano passado.

De acordo com a agência TASS, Lavrov disse que o presidente Putin “espera manter contatos diretos em um futuro muito próximo”. O mesmo veículo informou no Telegram que o chanceler deixou Pyongyang para Pequim neste domingo, onde participará de uma reunião ministerial da Organização de Cooperação de Xangai.

Soldados norte-coreanos ‘heroicos’

Durante sua visita, Lavrov também se encontrou com seu homólogo Choe Son Hui, a quem agradeceu pelo trabalho dos “heroicos” soldados norte-coreanos que ajudaram o exército russo a expulsar as tropas ucranianas da região da fronteira de Kursk, onde invadiram em agosto de 2024.

Moscou afirmou ter expulsado as tropas ucranianas da região em abril e agradeceu às forças norte-coreanas na época, reconhecendo seu envolvimento direto no conflito pela primeira vez. A agência KCNA afirmou neste domingo que as relações bilaterais entre os dois países estavam se desenvolvendo em uma “aliança invencível”.

Na reunião entre os chanceleres, Lavrov “expressou seu firme apoio à RPDC” e Choe expressou “sua total simpatia e apoio a todas as medidas tomadas pelos russos para eliminar a causa raiz do conflito ucraniano”.

Questionado sobre a possibilidade de tropas norte-coreanas serem enviadas para outras partes da linha de frente, Lavrov respondeu que cabe a Pyongyang decidir. “Partimos do princípio de que a própria RPDC determina as formas como implementamos nosso acordo de parceria estratégica”, disse o ministro, segundo a TASS. A viagem do diplomata russo ocorre um mês e meio após a visita do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Serguei Shoigu, a Pyongyang.

*Com informações da AFP

