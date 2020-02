Coreia do Sul dá alta para seu primeiro paciente recuperado do coronavírus

EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Coreia do Sul soma 18 infectados por coronavírus



O primeiro paciente curado do coronavírus na Coreia do Sul recebeu alta nesta quarta-feira. O homem de 35 anos havia contraído o vírus em Wuhan, e foi o segundo caso detectado no país.

Esse é o primeiro dos 18 pacientes identificados com a doença a receber alta médica. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia informou que ele testou negativo em vários exames consecutivos após 13 dias em quarentena.

Os outros infectados permanecem em estáveis, e é provável que a primeira pessoa diagnosticada no país, um turista de Wuhan, seja liberado na próxima quinta-feira.

O médico responsável pelo tratamento, Jin Beom-Sik, declarou que pretende acompanhar a saúde do paciente de perto nos próximos dias, visto que ele pode “ter complicações inesperadas”.

Também nesta quarta, a Coreia anunciou dois novos casos de coronavírus. Uma das pessoas é a filha de um dos infectados anteriormente, e o outro, um homem que esteve em contato com um malaio em Singapura.

Desde terça-feira, o país proíbe a entrada de estrangeiros que tenham estado em Hubei, província onde está localizada Wuhan, nos últimos 14 dias. Os especialistas em saúde pedem ao governo que estenda essa restrição para outras regiões, dado o alcance da doença na China. Quase 500 pessoas já morreram em decorrência do novo vírus.

*Com informações da EFE.