Coreia do Sul realizará inspeção nos frigoríficos de frango do Brasil para reabrir comércio de exportação

Visita dos auditores está programada para o período de 1º a 13 de junho e se concentrará em três unidades de produção localizadas no Paraná

EFE/Joédson Alves Coreia do Sul marca inspeção no Brasil para investigar gripe aviária



O governo da Coreia do Sul anunciou a realização de uma inspeção no Brasil, com o objetivo de visitar frigoríficos de carne de frango. Essa medida é uma condição para a reabertura do comércio com os exportadores brasileiros, após a confirmação de um caso de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A visita dos auditores está programada para o período de 1º a 13 de junho e se concentrará em três unidades de produção localizadas no Paraná. Em 2024, a Coreia do Sul ocupou a décima posição entre os maiores importadores de carne de frango do Brasil, com um total de 156 mil toneladas. No entanto, atualmente, 46 países, incluindo a Coreia do Sul, suspenderam as importações de frango brasileiro devido à preocupação com a gripe aviária. O Brasil se encontra em um momento crítico, com um prazo de 28 dias para se declarar livre da doença, após a detecção de um caso em uma granja comercial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está em contato com as autoridades sanitárias dos países que importam produtos brasileiros. Para mitigar os efeitos do surto, o ministério autorizou o uso de contêineres refrigerados para o armazenamento de frango e seus derivados. Essa estratégia visa minimizar os impactos negativos nas exportações. Além disso, o Mapa está investigando 11 casos suspeitos de gripe aviária, a maioria deles em galinhas de subsistência. A situação exige atenção redobrada, uma vez que a saúde avícola é crucial para a manutenção das exportações e a segurança alimentar.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA