Coreia do Sul registra aumento de casos do novo coronavírus

A Coreia do Sul registrou nesta quarta-feira (18) 93 novos casos da Covid-19, 11 a mais que no dia anterior. Ao todo, são 8.413 infecções no país, das quais 6.789 estão ativas, 84 mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Dos 93 casos de ontem, 55 foram registrados na cidade de Daegu e na província vizinha de Gyeongsang do Norte. Esse surto está ligado à seita cristã Shincheonji e concentra 87% de todas as infecções nacionais.

Apesar do aumento de casos em relação ao dia anterior, a Coreia do Sul reduziu significativamente o número de novas infecções nas últimas duas semanas.

No entanto, os casos que estão surgindo na região da capital, onde vivem cerca de 26 milhões de pessoas e onde foram relatadas 579 infecções desde o início da epidemia, são de grande preocupação para o país.

*Com informações da EFE