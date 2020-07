Coreia do Sul aprova teste de medicamento contra Covid-19

A empresa responsável pretende recrutar 32 voluntários saudáveis para estudo de Fase 1 do remédio

Cadu Rolim/Estadão Conteúdo O tratamento de anticorpos ataca a superfície do vírus e foi concebido para impedi-lo de se unir a células humanas



A Coreia do Sul aprovou nesta sexta-feira (17) um teste clínico de estágio inicial do tratamento experimental da Celltrion Inc contra a Covid-19, o que faz dele o primeiro remédio de anticorpos do país a ser testado em humanos. Farmacêuticas de todo o mundo estão correndo para desenvolver vacinas e tratamentos contra a doença, que já infectou quase 14 milhões de pessoas e matou mais de 580 mil em todo o mundo. O tratamento de anticorpos ataca a superfície do vírus e foi concebido para impedi-lo de se unir a células humanas.

A empresa pretende recrutar 32 voluntários saudáveis, em colaboração com um hospital local para estudo de Fase 1 do remédio, que demonstrou redução de até 100 vezes da carga viral em testes com animais. A Celltrion afirma que os testes em humanos começarão em breve em toda a Europa, incluindo o Reino Unido, e serão seguidos por testes globais de fases 2 e 3 em pacientes com sintomas brandos e moderados. Ela prevê resultados iniciais dos estudos até o fim do ano e pretende comercializar o remédio no início de 2021.

“Nossos testes em humanos são realizados globalmente, por isso com certeza poderemos exportar, mas o ofereceremos a pacientes estrangeiros somente depois de garantir suprimentos para a Coreia do Sul”, disse à Reuters Kee Woo-sung, presidente executivo da empresa. O tratamento de anticorpos foi desenvolvido depois de ser identificado em uma amostra de sangue coletada de um dos primeiros sul-coreanos que se recuperaram da doença.

Kee Woo-sung disse que as farmacêuticas deveriam tornar os preços de seus tratamentos mais acessíveis para ajudar a acabar com a pandemia, acrescentando que seu remédio será mais barato do que o remdesivir, medicamento antiviral da Gilead Sciences Inc. Em junho, a Gilead estimou o preço do remdesivir como tratamento em US$ 2,34 mil por paciente em nações desenvolvidas. Entre as outras empresas que desenvolvem possíveis tratamentos contra a doença estão a Eli Lilly and Co, Regeneron Pharmaceuticals Inc e AbbVie.

*Com informações da Agência Brasil