Coroação do rei Charles III: veja as fotos que marcaram a cerimônia no Reino Unido

Filho e sucessor de Elizabeth II levou milhares de súditos às ruas de Londres e foi prestigiado por líderes mundiais

Neil Hall/EFE/EPA/ O rei Charles III da Grã-Bretanha e a rainha consorte Camilla deixam o Palácio de Buckingham para a coroação na Abadia de Westminster



Charles III, de 74 anos, foi coroado rei neste sábado, 6, em uma cerimônia realizada na Abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido. Monarca mais velho a assumir o trono, o filho e sucessor de Elizabeth II levou milhares de súditos às ruas de Londres para o cortejo real — nem a chuva espantou os fãs da família real, que começaram a acampar nos dias que antecederam o evento. Charles contou com a presença de filhos e netos, embora seu caçula, Harry, tenha se sentado longe dos demais. Também marcaram presença diversos líderes mundiais como os presidentes do Brasil, Luiz Inácio da Silva, e da França, Emmanuel Macron, o rei Felipe, da Espanha, e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak.