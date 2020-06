Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de Covid-19

De acordo com site internacional, aumento de óbitos nas últimas 24 horas foi de 1.085, e o de contaminações, 49.554

EFE/Sebastião Moreira/Archivo 520.360 pessoas já se recuperaram no País



O Brasil ultrapassou 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 nesta sexta-feira, 19. Segundo o site WorldMeters, que informa os números da doença registrados em todos os países, já são 1.032.913 infecções pelo novo coronavírus e 48.954 mortes. O aumento de óbitos nas últimas 24 horas foi de 1.085, e o de contaminações, 49.554.

520.360 pessoas já se recuperaram no País, e 463.599 casos estão ativos, 8.318 em situação crítica. Com isso, o Brasil é o segundo com os maiores números no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 2.290.817 casos confirmados e 121.303 mortes.

O total de casos a cada 1 milhão de habitantes no Brasil é de 4.861, e o de mortes, 230. 2.344.437 testes foram feitos desde o início da pandemia, número muito inferior ao de outros países populosos, como EUA (27.226.153), Índia (6.426.627) e Rússia (16.321.964), e outros com menos habitantes, como Espanha (4.826.516), Itália (4.889.103) e Alemanha (5.029.696).