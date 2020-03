Coronavírus: Califórnia registra primeira morte no estado

Com isso, são onze vítimas no país, sendo que dez são de Washington

As autoridades de saúde do condado de Placer, no norte da Califórnia, confirmaram nesta quarta-feira (4) a primeira morte de um paciente pelo coronavírus no estado. Com isso, são onze vítimas nos Estados Unidos, sendo que dez são de Washington.

Aimee Sisson, diretora do Departamento de Saúde de Placer, informou que trata-se de um idoso com problemas de saúde pré-existentes, que testou positivo para o novo coronavírus ontem.

O paciente, que estava isolado em estado crítico, provavelmente foi exposto a uma infecção durante uma viagem internacional pela companhia de cruzeiro Princess Cruises, que partiu no dia 10 de fevereiro de San Francisco e navegou para o México, retornando 11 dias depois, segundo as autoridades.

Quase simultaneamente, o vice-presidente Mike Pence, que lidera o grupo de trabalho sobre o coronavírus na Casa Branca, anunciou a 10ª morte de um paciente no estado de Washington, sem fornecer mais detalhes.

Nove das 10 mortes no estado do noroeste ocorreram no condado de King, onde dezenas de pacientes e funcionários do Life Care Center em Kirkland, a leste de Seattle, estão sendo monitorados quanto a uma possível infecção.

Na Califórnia, o nervosismo aumentou nos últimos dias na região de Sacramento, depois que na semana passada foi relatada a primeira infecção pelo vírus de origem desconhecida no país. A descoberta foi no Condado de Solano, vizinho da capital californiana.

A paciente é uma mulher que não deixou sua comunidade e que supostamente não teve contato com nenhuma pessoa infectada.

