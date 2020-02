Total de mortos pelo coronavírus na China continental sobe para 908

EFE/EPA/SHEPHERD ZHOU Coronavírus já infectou mais de 40 mil pessoas na China



O total de mortos na China continental devido ao novo coronavírus aumentou nesta segunda-feira (10) para 908. Segundo números divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, são agora 40.171 as pessoas infectadas no país.

O número representa um aumento de 97 mortes em relação aos dados divulgados no domingo (9) e indica um recrudescimento de casos do novo vírus, 2019-nCoV, depois de ter havido uma quebra no dia anterior.

Até ontem (9), contavam-se 6.484 pacientes em estado grave e 3.281 que tiveram alta depois de se curarem da doença, que começou no final de 2019 na cidade de Wuhan, na província central de Hubei.

A Comissão Nacional de Saúde da China disse que fez o acompanhamento médico de 399.487 pessoas que tiveram contato próximo com os infectados, dos quais 187.518 continuam em observação.

Número crescente

Na última contagem, anunciada na manhã de domingo, o número de mortes na China continental era de 811, a que se somavam mais duas mortes fora da China continental, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

Esse balanço já ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que – entre 2002 e 2003 – causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A França fechou duas escolas depois de cinco visitantes britânicos terem contraído o vírus numa estância de esqui e também foram detectados novos casos na Espanha, Reino Unido, Japão, Malásia, Coreia do Sul e Vietnã. Ao todo já foram registrados mais de 360 casos fora da China continental.

*Com Agência Brasil