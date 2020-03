Coronavírus: Deputado francês é internado em estado grave

EFE/EPA/JUSTIN LANE Ele está internado em um hospital em Mulhouse, cidade no leste da França que é um dos principais focos de infecção do país



Um deputado francês do partido conservador Os Republicanos foi internado e passa por reanimação após contrair o novo coronavírus, informou a Assembleia Nacional nesta quinta-feira (5).

O parlamentar do departamento de Alto Reno, no leste da França, está em estado grave. Além dele, o comunicado diz que um funcionário do órgão, que trabalha no refeitório da Câmara dos Deputados, também foi infectado e está em isolamento domiciliar.

Um outro funcionário da Assembleia Nacional, que trabalha no restaurante, também foi hospitalizado e realiza exames para saber se foi contagiado.

De acordo com o jornal “L’Alsace”, o deputado doente é Jean-Luc Reitzer, de 68 anos, que está internado em um hospital em Mulhouse, cidade no leste da França que é um dos principais focos de infecção do país. Segundo o veículo, o deputado havia viajado recentemente ao exterior.

* Com EFE