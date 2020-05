Covid-19: Estudo mostra imunidade de macacos após infecção ou vacinação 

EFE/EPA/ZSOLT CZEGLEDI As descobertas estão entre as primeiras a mostrar que primatas não humanos podem desenvolver imunidade protetora ao vírus



Dois novos estudos, com resultados publicados na revista americana “Science”, mostram que macacos se tornaram imunes ao coronavírus após infecção natural pelo vírus ou com uma vacina. Embora sejam “animadores e promissores”, segundo os autores, as conclusões requerem mais pesquisas.

As descobertas estão entre as primeiras a mostrar que primatas não humanos podem desenvolver imunidade protetora ao vírus. Embora a infecção em macacos e humanos tenha diferenças, os resultados “são promissores à luz dos esforços em curso em todo o mundo para desenvolver uma vacina e tratamentos de anticorpos para a Covid-19“, segundo os pesquisadores.

Os estudos agora apresentados foram feitos com primatas macaco-rhesus. No primeiro trabalho, pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte, concluíram que seis vacinas experimentais podem induzir respostas imunológicas e criarem anticorpos neutralizantes que os protegeram contra o coronavírus.

Os cientistas usaram 35 cobaias, sendo 25 vacinadas e dez recendo placebo. Três semanas depois, todas foram expostas ao vírus, e as que tinham sido vacinadas apresentaram cargas virais muito inferiores às dos que receberam o placebo. Além disso, oito macacos nem mesmo foram detectados com traços do coronavírus.

Os estudiosos dizem que serão necessárias mais pesquisas para definir a durabilidade da imunidade. O segundo estudo, realizado em nove macacos expostos ao coronavírus, mostrou que todos se recuperaram e desenvolveram anticorpos. “Nesses dois estudos, mostramos em macacos rhesus que os protótipos de vacinas os protegeu contra a infecção e que a infecção por este vírus protegeu contra a reexposição”, resumiu o cientista Dan H. Barouch.

*Com informações da EFE