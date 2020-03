Coronavírus: EUA atualiza número de mortos para nove

Todas as vítimas são de Washington

EFE/EPA/ATEF SAFADI Segundo o Departamento de Saúde de Washington, 231 pessoas estão sob supervisão do governo



Na tarde desta terça-feira (3), o governo dos Estados Unidos atualizou o número de mortos em decorrência do coronavírus: são nove vítimas fatais até o momento, de um total de 27 pessoas que testaram positivo para a doença. Todas as mortes ocorreram em Washington.

Segundo o Departamento de Saúde de Washington, 231 pessoas estão sob supervisão do governo. Este número inclui aqueles com risco de terem sido expostos ao coronavírus. Ou seja, pessoas que retornaram da China nos últimos 14 dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “aparentemente” o Congresso norte-americano aprovará US$ 8,5 bilhões para a resposta oficial ao coronavírus no país. Segundo Trump, o governo tem “trabalhado duro” no combate à disseminação da doença, inclusive em contato com governadores e outras autoridades.

* Com informações do Estadão Conteúdo