Coronavírus: EUA suspendem todos os voos vindos da Europa

EFE/EPA/Doug Mills Trump se pronunciou nesta noite sobre a suspensão de voos nos Estados Unidos



O presidente Donald Trump anunciou nesta noite a suspensão de todos os voos vindos de países da Europa para os Estados Unidos, a fim de evitar a propagação do coronavírus. A medida passa a valer a partir da meia noite desta sexta (horário local), e durará pelo menos 30 dias.

Em pronunciamento na TV, o presidente norte-americano disse que o governo está “respondendo com grande velocidade e profissionalismo”. Trump ainda acusou os presidentes europeus de não tomarem as medidas necessárias para conter a epidemia. “Tomamos uma ação dura com a China, e agora estamos fazendo o mesmo com a Europa”, completou.

Os EUA já contabilizam mais de mil casos de Covid-19. No Brasil, 69 pessoas estão infectadas.

* Com EFE.