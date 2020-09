Coronavírus: EUA ultrapassam marca de 7 milhões de infectados

O número foi registrado dois dias depois do país superar a marca de 200 mil mortes provocadas pela doença

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT EUA é o país mais afetado pela pandemia



Os Estados Unidos seguem tendo dificuldade em controlar a pandemia da Covid-19. Nesta sexta-feira, 25, o país norte-americano ultrapassou a marca expressiva de 7 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O número foi registrado dois dias depois do país superar a marca de 200 mil mortes provocadas pela doença. O total de casos nos EUA chegou a 7.005.746 hoje, conforme informações da instituição americana, que também calcula em 32,3 milhões o número de pessoas que já contraíram o vírus em todo o mundo.

Outro país que está sofrendo com a Covid-19 é a Índia, segunda que mais computo casos desde o início da pandemia. Também nesta sexta-feiras, os asiáticos registraram o maior número de infecções diárias em todo o planeta, com 86 contaminações. Logo depois, o Brasil segue como o terceiro mais impactado com o vírus. Na Europa, a situação também está fugindo de controle, já que a segunda onda está assustando as autoridades europeias.

Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pede que os países se mantenham firmes na luta contra o novo coronavírus. No entendimento do órgão, a pandemia também está impactando muito na economia global e os lockdowns estão prejudicando a reestruturação das nações.