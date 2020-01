França confirma dois casos e coronavírus chega à Europa

EFE/EPA/DAVID CHANG Primeiros casos de Coronavírus na Europa foram confirmados pela França



O governo da França anunciou nesta sexta-feira (24) que confirmou dois casos do coronavírus de Wuhan, da China. As confirmações vieram das cidades de Bordeaux e Paris e são as duas primeiras detectadas na Europa.

A ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, explicou que o primeiro caso é o de um morador de Bordeaux de origem chinesa que viajou recentemente a Wuhan por motivos profissionais. Ele tem 48 anos.

Sobre o segundo, ela apenas informou que o paciente está internado em isolamento no hospital Bichat-Claude Bernard, em Paris. “Nós temos dois casos, mas provavelmente termos mais”, afirmou Buzyn em coletiva de imprensa.

A confirmação vem após a suspeita de que o vírus poderia ter chegado à França por meio de uma mulher chines que visitou o país. Ela postou nas redes sociais que havia tomado remédio contra os sintomas similares ao do coronavírus para conseguir passar pela segurança do aeroporto, que está reforçada para evitar que pessoas infectadas entrem no país.

Depois do post, várias pessoas foram atrás do embaixador da China na França para que as autoridades localizassem a mulher e tomassem as medidas necessárias. A embaixada chinesa afirmou que entrou em contato com ela e pediu para que a mulher entrasse em contato com serviços de saúde.

Além de China e França, outros 10 países já tiveram casos de coronavírus confirmados, entre eles Estados Unidos e Japão. Só na China, são 916 infectados e 26 mortos.

*Com EFE