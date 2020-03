Coronavírus: hospital chinês homenageia médicas no Dia Internacional da Mulher

Pacientes que estão em tratamento no local puderam ler cartas e entregar pinturas para as profissionais que atuam diariamente no combate ao novo coronavírus

XINHUA / Reprodução Dia da Mulher: Liu Jiayu, de 11 anos, passa por tratamento para coronavírus e retratou as profissionais em um quadro



O hospital de Wuchang, localizado em Wuhan, na província de Hubei, homenageou médicas e profissionais que trabalham diariamente para combater o novo coronavírus, no Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8).

Pacientes que estão em tratamento no local puderam ler cartas de agradecimento à equipe médica e entregar pinturas para as profissionais que atuam no hospital, de acordo com agência de notícias chinesa Xinhua.

Com trajes de proteção completos devido ao Covid-19, as profissionais tiveram seus macacões decorados com desenhos da paciente Liu Jiayu, de 11 anos, que foi infectada com o coronavírus e passa por tratamento no hospital. Wuhan é o epicentro do surto de coronavírus.

Atualmente, de acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), a China tem mais de 80 mil casos confirmados do Covid-19 – 3.100 pessoas morreram devido ao vírus e mais de 100 países já registraram casos positivos de SARS-Cov-19.

Veja as fotos: