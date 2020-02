Coronavírus na Itália: casos confirmados sobem para 400; número de mortos segue 12

Matteo Bazzi/EFE A Itália é um dos países europeus que mais têm sofrido com a contaminação de pessoas por coronavírus



A Defesa Civil da Itália atualizou para 400 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país, um aumento de 26 em relação à última atualização, divulgada na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo o órgão, 12 pessoas já morreram pela doença. Entre os pacientes diagnosticados, 114 estão internados, dos quais 35 estão sob cuidados intensivos. Outros 162 estão em quarentena em casa.

A China, o epicentro da doença, tem mais de 77 mil casos e mais de 2,6 mil mortes, enquanto o número de infecções e mortes continua subindo em outros países, com destaque para as situações de Coreia do Sul e Irã.

*Com informações do Estadão Conteúdo