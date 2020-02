Coronavírus: Itália chega a 29 mortos e mais de 1.000 casos confirmados

EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI No total, contando com os mortos e curados, são 1.128 casos



O número de mortos por coronavírus na Itália chegou a 29, neste sábado (29), sete a mais que o balanço oficial divulgado na sexta-feira, e mais de mil pessoas já foram contagiadas no país, segundo informou o chefe da agência de Defesa Civil, Angelo Borrelli.

De acordo com Borrelli, a Itália conta com 1.049 pacientes com COVID-19, enquanto 50 pessoas conseguiram se recuperar em diversas regiões do país. No total, contando com os mortos e curados, são 1.128 casos.

Borrelli explicou que 38% dos doentes estão internados em hospitais e 10% em cuidados intensivos, enquando os 52% restantes estão isoladas em casa.

Neste momento, 1.700 efetivos da Defesa Civil trabalham na Itália, incluindo 800 voluntários. Segundo Borrelli, o país necessita máscaras para frear a propagação do coronavírus, equipamentos que podem ser conseguidos nas próximas horas.

A Comissão Europeia informou na sexta-feira que o Centro Europeu de Coordenação de Resposta a Emergências (CECRE) solicitou que todos os Estados-membros ofereçam assistência à Itália, cujas autoridades pediram o envio de mais máscaras.

Em comunicado, o governo do bloco disse que a Itália ativou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia para pedir mais equipamentos.

*Com Agência EFE