Taiwan confirma primeira morte no país pelo coronavírus Covid-19

Taiwan confirmou neste domingo (16) a primeira morte na ilha pelo coronavírus Covid-19. A vítima foi um homem de 61 anos, que faleceu ontem (15) após ser diagnosticado com pneumonia e havia sido hospitalizado no último dia 3.

De acordo com a agência de notícias CNA, o homem, que sofria de diabetes e hepatite B, não havia deixado Taiwan antes de ficar doente ou teve contato próximo com qualquer caso confirmado de Covid-19.Ele era um motorista de táxi que servia regularmente clientes que viajavam de e para China, Hong Kong e Macau.

“Pode ser o primeiro caso transmitido localmente em Taiwan”, disse o ministro da Saúde, Chen Shih-chung, em uma entrevista coletiva hoje, dizendo que as autoridades investigarão minuciosamente para encontrar a fonte da infecção.

As autoridades de saúde de Taiwan agora estão verificando seus registros médicos, dados armazenados em seu telefone e câmeras de vigilância para determinar como ele pode ter sido infectado com o vírus. Com esse caso, subiu para 20 o número de infectados na ilha pelo novo coronavírus.

Até o momento, ocorreram cinco mortes fora da China continental onde surgiu o surto: Taiwan, Japão, França, Filipinas e Hong Kong. Por outro lado, as mortes por Covid-19 continuam aumentando na China e já somam 1.665 pessoas.

