Coronavírus: Mundo chega a 29,1 milhões de casos e 926 mil mortes

EFE/EPA/JEROME FAVRE A China foi o berço da Covid-19



O número de casos de Covid-19 reportados por países de todo o mundo à Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou a 29,1 milhões nesta terça-feira, um aumento de 233.014 nas últimas 24 horas. As mortes diretamente ligadas ao coronavírus Sars-CoV-2 totalizam 926.544, o que representa um aumento de 4.245 óbitos em relação ao dia anterior.

A América registra 14,9 milhões de casos, dos quais 6,4 correspondem aos Estados Unidos, 4,3 foram diagnosticados no Brasil, 730 mil ocorreram no Peru e 716 mil, na Colômbia. O México ocupa a sétima posição no ranking mundial de casos, com quase 670 mil infecções desde o início da pandemia. A Argentina fecha as dez primeiras posições, com 556 mil casos confirmados, seguida pelo Chile, com mais de 436 mil contágios.

*Com informações da Agência EFE