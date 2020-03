Coronavírus: OMS afirma que há registro de morte de crianças

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta segunda-feira (16) que há registro de morte de crianças após infecção por Covid-19.

Em entrevista coletiva, o diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, destacou a seriedade da doença e afirmou que não apenas os mais velhos correm mais risco, mas as crianças também.

“Está é uma doença séria. Embora haja evidência de que os mais velhos correm maior risco, jovens, incluindo crianças, morreram”, afirmou.

"Social distancing measures can help to reduce #COVID19 transmission and enable health systems to cope.

Handwashing and coughing into your elbow can reduce the risk for yourself and others"-@DrTedros #coronavirus

