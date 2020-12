Covid-19 chega à Antártida, último continente a ser infectado pelo coronavírus

36 pessoas que trabalham em uma estação de pesquisa chilena testaram positivo para a doença, que agora alcança o mundo inteiro

Pixabay Jodejng Os infectados tiveram que deixar a Antártida e voltar para o Chile, onde estão sendo monitorados e acompanhados por profissionais da saúde



O novo coronavírus chegou à Antártica, o único continente que ainda estava livre da Covid-19. Autoridades chilenas afirmaram que pelo menos 36 pessoas que trabalham na estação de pesquisa Bernardo O’Higgins testaram positivo para a doença nesta semana. Todas elas já estão sendo devidamente isoladas e monitoradas por funcionários de saúde na Patagônia Chilena. Segundo a emissora britânica BBC, poucos dias atrás, a Marina chilena confirmou três casos de infecção por coronavírus em um navio que havia levado suprimentos e pessoal para a estação. A base na Antártica, operada pelo Exército do Chile, fica na ponta de uma península com vista para uma baía repleta de icebergs e se manteve livre da pandemia até agora. No entanto, o aumento de viagens para a região na primavera intensificaram o risco de contaminação. Por precaução, o Reino Unido já tinha suspendido as operações de suas bases no continente, onde não existem instalações médicas adequadas para tratar enfermidades graves.

*Com informações de agências internacionais