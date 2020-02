OMS batiza como Covid-19 a doença provocada pelo novo coronavírus

A doença provocada pelo coronavírus detectado no fim do ano passado em Wuhan, na China, receberá oficialmente o nome Covid-19. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra (Suíça), na sede da entidade.

Em entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que foi escolhido um nome que “possa ser pronunciado e não faça referência a uma localização geográfica específica, um animal ou grupo de pessoas” para evitar estigmatizações.

