Covid-19: Espanha registra 59 novas mortes e governo fala em ‘situação realmente boa’

O epidemiólogo do governo espanhol, Fernando Simón, alertou que os bons resultados não indicam a ‘eliminação dos riscos’

EFE/Jesús Diges Espanha tem apresentado bons resultados no combate ao novo coronavírus



O Ministério da Saúde da Espanha anunciou nesta segunda-feira (18) que o país registrou 59 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, enquanto o número de casos a mais foi de 285.

Com isso, os números totais sobem para 27.709 óbitos e 231.606 ocorrências de infecção. O boletim deste domingo apresentado pelo Ministério da Saúde apresentava 87 falecimentos e 421 casos.

Segundo os dados apresentados nesta segunda pelo governo espanhol, Madri foi a região que mais teve mortes nas últimas 24 horas, atingindo a marca de 16, enquanto a Catalunha foi a que mais registrou novas infecções, com 85.

Segundo o epidemiólogo Fernando Simón, porta-voz do Executivo da Espanha para a pandemia, a situação é “realmente boa”, com a queda drástica nos indicativos, além de, em “muitos territórios” com transmissão muito reduzida.

Como já vem fazendo há algumas semanas, o responsável pela apresentação e análise dos dados do governo fez um alerta, garantindo que a evolução não indica a eliminação do risco. Simón, inclusive, lembrou que a queda brusca dos números de mortes e novos casos pode estar relacionado pelo atraso habitual da notificação de dados do fim de semana.

O epidemiólogo explicou que a letalidade da doença na Espanha era de 11% para quem começou a sentir sintomas entre 23 e 29 de março, no pico da pandemia no país, mas que caiu para 2%, entre os infectados sintomáticos entre 27 de abril e 3 de maio. “Aprendemos a tratar melhor a doença, nós e o restante do mundo”, disse o representante do governo.

Entre as mudanças no panorama da Espanha, Simón apontou que há informação muito mais rápida entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença, um período reduzido de quatro dias, que chegou a ser de sete e antes de 17 dias.

*Com informações da EFE