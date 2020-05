Covid-19: Espanha tem menos de 100 mortes em 24h pelo oitavo dia consecutivo

EFE/Elvira Urquijo A./Archivo

De acordo com o Ministério da Saúde da Espanha, o país registrou, neste domingo (24), 70 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que representa alta na comparação com a véspera, em que o acréscimo foi de 48.

Apesar do aumento, pelo oitavo dia consecutivo o número de falecimentos no país fica abaixo de 100. No total, 28.740 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com as autoridades locais, o número de novos casos de infecção foi de 246 – 115 a menos que ontem -, elevando a quantidade na Espanha para 235.772.

De sábado para domingo, a maior quantidade de mortes registradas foi na Catalunha, com 31, seguida por Madri, com 21.

Hoje, o ministro da Saúde, Salvador Illa, garantiu a fixação do prazo de 14 dias para que todo o território do país entre em uma próxima fase de relaxamento de medidas, mas que esse período pode ser encurtado, diante dos índices de contágio.

Nesta segunda-feira, as cidades de Madri e Barcelona são duas que entrarão na primeira etapa, com a reabertura dos pequenos estabelecimentos comerciais, permissão para reuniões familiares e de amigos, com até dez pessoas, além de autorização de presença de pessoas em varandas de restaurantes e bares.

Além disso, hotéis poderão funcionar, sem que as áreas de convivência sejam abertas.

No restante do país, 22 milhões de pessoas vão para a fase dois, 2, o que significa poder servir comida dentro de restaurantes e bares, que terão limitação de capacidade, volta ao funcionamento de shoppings, também com público reduzido, e ampliação do número de pessoas em locais de celebração religiosa.

