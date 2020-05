Covid-19: França registra 83 mortes e 276 novos casos nas últimas 24h

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON País chegou a 28.530 mortes totais, sendo 18.195 em hospitais e 10.335 em asilos e casas de recuperação



A França atingiu nesta terça-feira (26) 28.530 mortes por coronavírus desde o início da epidemia, sendo 18.195 em hospitais e 10.335 em asilos e casas de recuperação. Nas últimas 24 horas, foram 83 novos óbitos, segundo informações divulgadas pela Direção Geral de Saúde.

Entre ontem e hoje, foram 276 novos casos confirmados, elevando o total de infecções desde o início da pandemia para 145.555.

Ainda de acordo com as autoridades sanitárias, há 16.264 pessoas hospitalizadas pela Covid-19. Destas, 1.555 estão em unidades de terapia intensiva, mas o saldo líquido entre internações e altas permanece negativo, com 54 pessoas a menos de ontem para hoje.

A Direção Geral pediu para que a população não relaxe a vigilância, pois o vírus ainda está ativo no país, que iniciou o confinamento em 17 de março e o encerrou em 11 de maio, com um retorno gradual à atividade econômica e social.

* Com EFE