Covid-19: Índia está perto de ultrapassar o Brasil como segundo país com mais casos

EFE/ Jaipal Singh A Índia é o terceiro país com mais casos da doença



O aumento no número de casos na Índia pode fazer com que o país ultrapasse o Brasil como o segundo com mais casos registrados da doença, apontou levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na tarde desta sexta-feira. De acordo a entidade internacional, o país asiático soma 3,93 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, contra 3,99 milhões do território brasileiro. Os Estados Unidos seguem sendo o país mais atingido pela pandemia, com mais de 6 milhões de casos.

O mundo superou a marca de 26 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo divulgou a OMS, a partir de dados consolidados até ontem. Nas últimas 24 horas, o planeta teve 279.613 registros de resultados positivos de testes de diagnóstico para o patógeno que provoca a Covid-19.

Ainda de acordo com informações apresentadas no site da OMS, ao longo desta sexta-feira, já tinham sido notificados 285.387, o que pode fazer com que seja batido o recorde de 1º de agosto, com 297.132 casos. A quantidade de mortes ao longo da quinta-feira foi de 6.317, elevando o total desde o início da pandemia da Covid-19 para 865.154.