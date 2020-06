Casos de Covid-19 vão aumentar no inverno? OMS diz não saber

Reprodução Mike Ryan é o atual diretor executivo para Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS)



O diretor executivo para Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mike Ryan, fez um alerta nesta quarta-feira (10) sobre a falta de conclusões a respeito da relação entre a propagação do novo coronavírus e a variação de temperatura nas diferentes estações do ano.

“Para ser claro, até o momento, não temos dados que indiquem que o vírus possa atuar de forma mais agressiva ou ser mais transmitido ou não”, disse o representante da agência, ao ser questionado sobre o risco adicional que há na América do Sul, com a chegada do inverno. “Não sabemos como o vírus atuará no futuro”, completou.

Ryan, inclusive, admitiu que, apesar da esperança que há nos países do hemisfério norte, que têm o verão pela frente, não é possível garantir que as temperaturas mais altas incidirão em uma redução do contágio do novo coronavírus.

“Sabemos que estamos entrando no ciclo da temporada de gripe no Hemisfério Sul, mas não sabemos como o coronavírus se comportará”, reforçou Ryan.

Além disso, o diretor destacou que as gripes não se comportam da mesma maneira em todos os países do sul, já que, em países como Austrália, Chile, Argentina e África do Sul, há uma associação maior com o frio.

Já na região equatorial, o comportamento das gripes não é previsível, com tendência de persistirem ao longo de todo o ano.

A OMS, por outro lado, mantém a indicação de que o novo coronavírus tende a circular melhor em espaços fechados, onde recomenda uso de máscaras, caso não seja possível manter distância de dois metros para outras pessoas.

*Com informações da Agência EFE