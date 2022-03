Creches na Ucrânia fazem exercício de ataque aéreo em volta às aulas

Professora disse que crianças encararam como ‘brincadeira’; treinamento é para caso de novos ataques aéreos nas cidades

Reprodução/Twitter/@UNICEF_UA Crianças ainda estão em abrigos pela Ucrânia



As pré-escolas voltaram a abrir nesta semana na Ucrânia depois de mais de um mês do início da invasão russa. Em entrevista à BBC, Solomiia Boikovych, que administra uma rede de jardins de infância, disse que os professores e alunos estão praticando exercícios para quando as sirenes de ataque aéreo voltarem a soar. “Tivemos que praticar isso na vida real – eu estava lá quando as crianças estavam indo para o abrigo e não havia emoções negativas, nenhum pânico”, disse ela. De acordo com Boikovych, as crianças achavam que era um jogo. Uma das unidades dela criou um abrigo com área de recreação, canto de livros e centro de artes. “Antes da guerra, já tínhamos preparado muita água, comida, sacos de dormir”, acrescentou Boikovych. “Precisamos de algum tempo – não temos livros com recomendações sobre o que fazer quando a guerra chegar no século 21”. Solomiia lamentou que a educação tenha sido interrompida em praticamente todo o território ucraniano para as crianças.