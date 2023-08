Criança de 8 anos morre durante novo ataque da Rússia à Ucrânia

Por estar longe da frente de batalha, região atingida não sofre muitos ataques; russos também realizaram ofensiva contra ‘mercenários estrangeiros’ em Zaporizhzhia

Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP A handout picture taken and released on August 9, 2023 by Ukrainian Emergency Service shows rescuers working outside of a damaged church after Russian missiles struck Zaporizhzhia. Ukraine said on August 9, 2023 that a strike killed two people in the southern frontline city of Zaporizhzhia. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS



Uma criança de oito anos morreu após um ataque da Rússia com mísseis à região de Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia. A informação foi confirmada pelas autoridades ucranianas no Telegram. “Em 11 de agosto, por volta das 11h (5h em Brasília), o Exército russo disparou seus mísseis na direção de uma infraestrutura na região de Ivano-Frankivsk (…) Um menino de oito anos morreu no bombardeio”, divulgaram na rede de mensagens. O ataque aconteceu em uma área em que ofensivas russas são pouco frequentes, uma vez que a região está a centenas de quilômetros da linha de frente do confronto. Um dos mísseis russos teria caído sobre uma casa na qual vivia uma família com três filhos. A criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O Exército da Ucrânia afirmou que quatro mísseis hipersônicos foram disparados e apenas um foi interceptado.

Também nesta sexta-feira, o Exército da Rússia disse ter atacado uma base de “mercenários estrangeiros” em Zaporizhzhia. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov. O ataque aconteceu um dia após Kiev divulgar que um hotel foi destruído por forças russas na cidade localizada ao sul da Ucrânia. O ministro da Defesa russo também disse que as Forças Armadas melhoraram sua posição no nordeste da Ucrânia, onde soldados enfrentam uma contraofensiva ucraniana em direção à cidade de Kupiansk. As unidades de assalto do grupo de combate do oeste (…) continuaram suas operações ofensivas ao longo da frente e melhoraram sua situação tática”, disse o ministério em boletim divulgado diariamente.

*Com informações da AFP