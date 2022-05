Crianças são hospitalizadas após comerem bala de maconha em escola dos EUA

Estudantes apresentaram sintomas de intoxicação, mas passam bem e já receberam alta; polícia investiga o caso

Pixabay/7raysmarketing Estudantes da terceira série foram hospitalizados após comerem bala de goma que continha cannabis



Na Califórnia, três estudantes da terceira série foram hospitalizados após comerem bala de goma que continha cannabis. Os alunos apresentaram sintomas de intoxicação e foram levados para o hospital após serem atendidos na emergência da escola Jacoby Creek Elementary, onde o caso aconteceu. Segundo o jornal norte-americano The Hill, os três já passam bem e tiveram alta. Em resposta à imprensa local, a diretora do colégio, Melanie Nannizzi, informou que quando as crianças começaram a passar mal a sala de aula chegou a ser evacuada devido à preocupação de que elas pudessem estar expostas a monóxido de carbono. “Este foi um incidente assustador para toda a nossa comunidade escolar”, disse Melanie. O caso ainda está sendo investigado, de acordo com Heidi Groszamann, a policial responsável pelo ocorrido. “Estávamos assumindo que (os comestíveis) vieram da casa de alguém”, disse Groszmann ao “Times Stand”. Ela ainda alertou para os pais manterem os produtos de cannabis, principalmente os que parecem doces, longe do alcance das crianças.