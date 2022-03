Crianças são mortas em ataque aéreo no subúrbio de Sumy

Oficial ucraniano informou que ataque vitimou dez pessoas, mas não especificou quantas crianças

Dimitar Dilkoff/AFP Sumy é uma das cidades que estão sendo atacadas com força pelas tropas russas



Segundo um oficial militar ucraniano, crianças estão entre as vítimas de ataques aéreos na cidade de Sumy e seus subúrbios na noite de segunda-feira, 7. Dmytro Zhyvytsky, da Administração Militar Regional de Sumy, disse em vídeo que por volta das 23h local (18h no horário de Brasília) aviões de guerra russo realizaram ataques na cidade do nordeste da Ucrânia. “Infelizmente crianças estão entre os mortos”, disse ele que acrescentou que 10 pessoas faleceram. Em postagem no Facebook Dmytro ainda escreveu “Nós nunca vamos perdoar isso”. Sumy estava entre as cidades que a Rússia anunciou um cessar-fogo para retirada de civis.