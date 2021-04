‘Criatura misteriosa’ que assustou moradores de cidade na Polônia era, na verdade, um croissant

As autoridades responsáveis pelo controle de animais da Cracóvia foram acionados para remover o bicho, que estava causando tamanho pavor que os moradores locais não abriam mais as suas janelas

Reprodução Facebook KTOZ A teoria é que alguém deve ter jogado o croissant pela janela e o doce acabou preso nos galhos da árvore



As autoridades responsáveis pelo controle de animais da Cracóvia, cidade na Polônia, receberam uma ligação incomum no início dessa semana. Moradores de um prédio solicitavam a remoção de uma criatura misteriosa que estava parada sobre os galhos de uma árvore. “Ele está sentado aqui há dias e todos estão com medo dele. As pessoas não estão abrindo as janelas porque temem que ele entre em suas casas”, relatou-lhes uma mulher desesperada. A equipe chegou a considerar se não se tratava de uma brincadeira tardia de 1º de abril, mas decidiu levar a demanda a sério e questionou se o animal se assemelhava a um pássaro. Em resposta, ouviu que o bicho estava mais para uma iguana acastanhada. Dois inspetores foram enviados ao local para resolver a questão e se assustaram com a criatura, que não tinha nem pés nem cabeça, mas caíram na gargalhada ao se dar conta de que aquilo não passava de um croissant. A teoria é que alguém jogou o doce francês pela janela e ele acabou pousando nos galhos. A história foi relatada nesta quarta-feira, 14, na página do Krakow Animal Welfare Society no Facebook e recebeu quase dez mil curtidas desde então.