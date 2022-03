Cuba acusa Otan de ‘hipocrisia’, mas propõe ‘solução diplomática’ para crise na Ucrânia

Embaixador cubano se pronunciou na Assembleia-Geral da ONU e afirmou que os Estados Unidos já realizou intervenções militares em outros países

AFP - 24/02/2022 Ucrânia foi invadida pela Rússia na última quinta-feira, 24



O embaixador de Cuba, Pedro Luis Pedroso Cuesta, realizou um pronunciamento na Assembleia-Geral na ONU (Organização das Nações Unidas) e acusou a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de “hipocrisia” ao se posicionar no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O cubano afirmou que a ilha se contrapõe às sanções aplicadas ao governo de Vladimir Putin e ressaltou que os Estados Unidos, que mantém um embargo econômico em seu país há décadas, já realizou operações militares em outros países.

“Cuba rejeita essa hipocrisia e esse duplo padrão na postura da Otan. Em 1999, houve uma agressão à Iugoslávia e os países da Europa não evitaram a grande perda de vidas por razões geopolíticas. Os Estados Unidos da América usaram a força em várias ocasiões em países soberanos para alterar regimes, interferindo sua política interna”, alegou Cuesta. O governista também se opôs a minuta de resolução proposta pela ONU, realizada em conjunto com países ocidentais e vetada pela Rússia no Conselho de Segurança, mas defendeu que as negociações entre os países precisam acontecer. “Essa é a única forma de resolver esse conflito. Cuba vai continuar defendendo a solução diplomática, que seja séria, construtiva e realista”, finalizou.