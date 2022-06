Cúpula do G7 ignora Brasil e convida Argentina para encontro

Além de Alberto Fernandez, outros quatro países irão compor a reunião dos países mais industrializados do mundo; África do Sul, Índia, Indonésia e Senegal também foram convocados

Luis ROBAYO / AFP - 23/05/2022 Presidente argentino Alberto Fernandez será o único representante da América do Sul na reunião do G7



O G7 – grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido – oficializou nesta quarta-feira, 1º, um convite à Argentina para compor o quadro de países que irão se reunir no final do mês de junho na Baviera, estado situado no sudeste da Alemanha. Olaf Scholz, chanceler alemão, confirmou o convite ao presidente argentino Alberto Fernandez. Recentemente, o comandante da Casa Rosada se reuniu com Scholz, em Berlim, e com o presidente da França, Emmanuel Macron. Além do país único sulamericano, África do Sul, Índia, Indonésia e Senegal irão sentar junto aos países do G7 para debater a política global. Sem um critério oficial de escolha para que um país seja convidado para integrar a reunião dos industrializados, o Brasil não recebeu convite para ir ao encontro.