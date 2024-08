Democratas usam edifício de Trump em Chicago para projetar mensagens contra republicanos

Frases reproduzidas sinalizavam apoio aos democratas, com slogans como ‘Harris-Walz, alegria e esperança’; Cidade recebe, nesta semana, convenção que oficializará nome de Kamala Harris à disputa pela Casa Branca

EFE/EPA/PETER FOLEY A campanha no icônico edifício, um dos mais altos dos Estados Unidos, foi confirmada pelo próprio Comitê Nacional Democrata (DNC)



A Trump Tower de Chicago, propriedade do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi utilizada no domingo (18) pelo Partido Democrata como um painel para a projeção de mensagens críticas contra os republicanos. A campanha de marketing em um dos edifícios emblemáticos do império econômico de Trump foi realizada enquanto a cidade se prepara para receber, nesta segunda-feira (19), a Convenção Nacional Democrata, onde será oficializada a candidatura de Kamala Harris às eleições presidenciais de novembro nos EUA. Entre as mensagens projetadas no arranha-céu de 423 metros de altura, haviam slogans de apoio aos candidatos democratas, como “Harris-Walz, alegria e esperança” e “Harris-Walz, lutando por você!”, e críticas aos republicanos como “Trump-Vance, esquisitos” ou “Trump-Vance, trabalham para si mesmos”.

A campanha no icônico edifício, um dos mais altos dos Estados Unidos, foi confirmada pelo próprio Comitê Nacional Democrata (DNC) em um comunicado assinado pelo seu vice-diretor de comunicações, Abhi Rahman. “Enquanto os democratas de todo o país, unidos e energizados por trás da vice-presidente Kamala Harris e do governador Tim Walz, se reúnem para a Convenção Nacional Democrata, o DNC está projetando imagens na Trump Tower em Chicago que destacam o forte contraste entre as chapas Harris-Walz e Trump-Vance, incluindo a perigosa agenda do Projeto 2025 de Trump e Vance”, afirmou a nota.

Segundo o comunicado, “Donald Trump e JD Vance buscam apenas seu próprio benefício, determinados a promulgar sua perigosa agenda do Projeto 2025” que, segundo os democratas, minaria as famílias trabalhadoras e retiraria as suas liberdades. A cidade de Chicago está protegida, desde ontem (18), com forte presença policial e cordões de segurança antes do início da Convenção Nacional Democrata e devido à antecipação de protestos com milhares de manifestantes contra o papel dos Estados Unidos na guerra na Faixa de Gaza.

A forte presença da polícia de Chicago, estadual e federal, é visível nas proximidades do United Center e do McCormick Place, onde o Partido Democrata realizará o conclave que na quinta-feira (22) formalizará, com o discurso de aceitação final, a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à Casa Branca nas eleições de novembro. Cerca de 50 mil pessoas confirmaram presença na primeira convenção totalmente presencial desde a pandemia de covid-19, incluindo milhares de delegados do partido, voluntários e jornalistas de todo o mundo.

BREAKING: The DNC is now projecting the phrase “Project 2025 HQ” on Trump Tower in Downtown Chicago Whoever came up with this idea, expect to pay Trump millions of dollars in damages for this stupidity. This is defamation like never seen before pic.twitter.com/uYhkkVruFM — George (@BehizyTweets) August 19, 2024

*Com informações da EFE

