Departamento de Estado dos EUA anuncia sanções contra 11 oficiais de defesa da Rússia

Inclusão na lista representa o congelamento de todos os ativos no país e a proibição de permanência de pessoas ou empresas nos Estados Unidos que tenham negócios ou relação com os sancionados

Susan Walsh / POOL / AFP - 01/02/2022 Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken



O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 14, a imposição de sanções a 11 representantes de alto escalão das Forças Armadas da Rússia e do complexo militar-industrial do país. “Os 11 indivíduos a seguir estão sendo designados como pessoas que operam ou operaram no setor de defesa e material relacionado da economia da Federação Russa”, diz o comunicado. A inclusão na lista de sanções significa o congelamento de todos os ativos nos EUA e a proibição de permanência de pessoas ou empresas nos EUA que tenham negócios ou relação com pessoas na lista.

As sanções estão sendo impostas, entre outros, contra os vice-ministros da Defesa russos Alexey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yury Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov e Gennady Zhidko. Além deles, o chefe da Guarda Nacional Russa, Viktor Zolotov, chefe do Serviço Federal Russo na cooperação técnico-militar, Dmitry Shugayev, e o CEO da Rosoboronexport, Alexander Mikheyev. “O mundo assistiu horrorizado quando a Rússia perpetrou um ataque premeditado, não provocado e injustificado contra a Ucrânia. Hoje, o Departamento de Estado continua a impor custos severos aos líderes de defesa russos”, anunciou o departamento americano.