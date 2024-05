Departamento de Estado dos EUA aprova possível venda de helicópteros Black Hawk ao Brasil, diz Pentágono

Força Aérea Brasileira (FAB) já tem helicópteros desse modelo, inclusive foi utilizado em uma missão de substituição de gerador no município de Cachoeira do Sul

LUKE SHARRETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Helicóptero Blackhawk, pilotado pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais (SOAR) do Exército dos EUA sobrevoa durante uma demonstração de capacidades nas Forças de Operações Especiais



O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de helicópteros Black Hawk e equipamentos relacionados ao Brasil por um valor estimado de 950 milhões de dólares, informou o Pentágono nesta sexta-feira (24). Os principais fornecedores seriam a Lockheed Martin e a Sikorsky, informou o Pentágono. A Força Aérea Brasileira (FAB) já tem helicópteros desse modelo, inclusive foi utilizado em uma missão de substituição de gerador no município de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. O Black Hawk também foi usado em uma operação para destruir motores de garimpeiros que estavam na Terra Indígena Yanomami. Segundo a página do fabricante, a aeronave tem diversos propósitos e é usada pelas forças armadas dos EUA e de outros 34 países.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da Reuters