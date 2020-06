Deputado aparece sem calças em sessão de Comitê do Parlamento Europeu

Reprodução/YouTube O eurodeputado irlandês Luke Flanagan apareceu sem calças em reunião virtual da União Europeia



O eurodeputado irlandês Luke Flanagan esqueceu o rigor do cargo e deixou de usar calças durante reunião virtual do Comitê de Agricultura do Parlamento Europeu, nesta terça-feira (2).

No vídeo ao vivo da sessão, o parlamentar, do grupo da Esquerda Unitária Europeia, apareceu sentado na cama e vestindo uma camisa azul escura. Ele, no entanto, não usava calças.

O irlandês questionava o Comissário Europeu para o Orçamento, Johannes Hahn, sobre que porcentagem do plano de recuperação apresentado pela Comissão Europeia na semana passada, de 750 bilhões de euros, seria destinado à agricultura.

Veja o vídeo abaixo:

Cosas del confinamiento. El eurodiputado irlandés Luke Flanagan ha intervenido esta mañana en un debate desde su casa en ropa interior 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/fe6zpiQUv0 — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) June 2, 2020

Hahn, que não fez menção ao traje com que Flanagan se apresentou para a sessão, concentrou a fala inicial na revisão das medidas propostas por Bruxelas para aliviar o impacto da crise na agricultura europeia.

Além disso, o Comissário para o Orçamento destacou a capacidade do próximo quadro financeiro plurianual (2021-2027), que ainda precisa ser negociado, para tornar esse o mais ecológico e resistente a futuras crises.

*Com EFE