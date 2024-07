Deputados franceses reelegem candidata de Macron como presidente da Assembleia Nacional

Yael Braun-Pivet recebeu 220 votos, contra o candidato comunista André Chassaigne da NFP, que obteve 207, e o da extrema direita Sébastien Chenu, com 141

EFE/EPA/TERESA SUAREZ membro do Parlamento francês (MP) pelo partido governante da Renascença e recém-reeleita presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet



Os deputados franceses reelegeram nesta quinta-feira (18) Yael Braun-Pivet, candidata do presidente Emmanuel Macron, para presidir a Assembleia Nacional, a câmara baixa, que ficou fragmentada em três grandes blocos após as eleições legislativas antecipadas nas quais nenhum partido conseguiu maioria absoluta. “Todos que a conhecem sabem que ela velará pelo respeito à pluralidade das opiniões e pela expressão da diversidade de sensibilidades”, disse o presidente na rede social X. Macron parabenizou Braun-Pivet, de 53 anos, pela reeleição e elogiou sua “responsabilidade republicana”. A votação, ocorrida em três rodadas, se estendeu por quase seis horas e é um sinal negativo para a coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP), que apesar de ter o maior número de assentos não conseguiu entrar em consenso para propor um candidato a primeiro-ministro. Braun-Pivet, presidente em exercício da câmara baixa do Parlamento, foi reeleita com 220 votos, contra o candidato comunista André Chassaigne da NFP, que obteve 207, e o da extrema direita Sébastien Chenu, com 141.

A aliança de centro-direita de Macron (164 assentos) ficou em segundo lugar, enquanto a extrema-direita conseguiu 143 representantes. A votação foi precedida por intensas negociações entre os partidos políticos, em meio a um ambiente tenso, enquanto a França se prepara para sediar os Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho. O resultado da votação desta quinta-feira é crucial, já que oferece uma primeira visão das alianças que poderiam ser formadas pelos partidos para construir uma maioria e influenciar na formação de um novo governo. As eleições legislativas em dois turnos, 30 de junho e 7 de julho, deixaram um hemiciclo fragmentado, no qual a NFP – uma aliança de esquerda que inclui socialistas, comunistas, ecologistas e o partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) – ficou em primeiro lugar com 193 deputados, mas longe da maioria absoluta de 289 assentos.

