Deputados norte-americanos debatem impeachment de Trump nesta quarta

EFE Os democratas afirmam que Trump cometeu crimes e contravenções pressionando a Ucrânia



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos se reúne, nesta quarta-feira (18), para debater o impeachment do presidente Donald Trump. Essa é a terceira vez que isto ocorre na história americana. O Partido Democrata está citando dois artigos constitucionais de impeachment acusando o presidente Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso.

Em sentido oposto, os republicanos estão tentando bloquear o processo de impeachment. Os democratas afirmam que Trump cometeu crimes e contravenções pressionando a Ucrânia a divulgar dados comprometedores sobre os rivais democratas para ajudar sua campanha de reeleição. Em resposta, os republicanos argumentam que a maioria dos democratas estava envolvida em uma “caça às a bruxas” contra um presidente que temem não poder derrotar.

Em uma carta na terça-feira (17), a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, convidou todos os membros democratas a estarem presentes hoje na Casa, para debater os artigos constitucionais no que ela chamou de “momento de oração na história de nossa nação”.

Guerra contra a democracia

Na véspera da votação decisiva que poderá deixar Trump no caminho da impugnação, o norte-americano enviou uma carta a Pelosi na qual acusa os democratas no Congresso de terem declarado “guerra contra a democracia”.

“Escrevo esta carta à senhora [Nancy Pelosi], para que fique na história e para registar permanentemente os meus pensamentos. Daqui a 100 anos, quando as pessoas olharem para este caso, quero que o percebam e que aprendam com ele, para que nunca mais aconteça com outro presidente”, escreveu Trump.

Ao longo de seis páginas carregadas de críticas e acusações, o presidente Trump escreve que os responsáveis pelo processo de impeachment violaram os seus juramentos, quebraram a lealdade para com a Constituição e usaram de forma leviana o termo “destituição”, palavra que considera “muito feia”.

*Com informações da Agência Brasil