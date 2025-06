Desabamento de ponte causa descarrilamento de trem e deixa sete mortos na Rússia

Pelo menos sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas após o desabamento de uma ponte rodoviária que provocou o descarrilamento de um trem na região de Briansk, oeste da Rússia, na noite de sábado (31). O acidente ocorreu perto da fronteira com a Ucrânia, segundo informou o governador local, Alexander Bogomaz. “O colapso da ponte sobre a ferrovia deixou sete mortos. Trinta pessoas, incluindo duas crianças, foram levadas para hospitais da região. Duas estão em estado grave, entre elas uma criança”, escreveu Bogomaz no Telegram.

A agência RIA noticiou que o maquinista do trem está entre os mortos. O acidente envolveu o trem N.86, que fazia o trajeto entre Klimov, na região de Belgorod, e Moscou. O descarrilamento ocorreu às 22h44 (16h44 no horário de Brasília), próximo à localidade de Phishino-Vygonichi, segundo as Ferrovias de Moscou.

A empresa informou que o desabamento foi causado por uma “interferência ilegal na operação de transporte”. Outros trens não foram afetados. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram parte da ponte destruída, veículos danificados e equipes de resgate no local.

As regiões de Briansk e Belgorod, que fazem fronteira com a Ucrânia, vêm sendo palco de instabilidade desde o início da guerra em fevereiro de 2022. O local do acidente fica a cerca de 100 km do território ucraniano.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira